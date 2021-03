Donadoni a La Gazzetta dello Sport: "Milan, scudetto ancora possibile. Sono fiducioso"

L'allenatore Roberto Donadoni ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul Milan e sulla corsa scudetto: "Ero e rimango fiducioso sul fatto che il Milan farà un finale di stagione all'altezza di quanto fatto finora. Se il Milan continuerà a guardare avanti, senza guardarsi le spalle, lotterà per i primi tre posti. Inter e Juve sono più attrezzate, se però il Milan saprà trasformare la delusione per l'eliminazione dall'Europa League in un nuovo slancio, perché non crederci? Se gli infortuni daranno pace alla squadra di Pioli, la sua resta una rosa di vertice: la linea tra vincere e non farcela è stata sottilissima, soprattutto l'altra sera con lo United".