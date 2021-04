Dubbi sul futuro di Ronaldo. CorSera: "Difficile lasciarlo partire senza l'approdo in Champions"

In campo, senza i gol di Ronaldo e con Chiesa ai box, la Juve non fa più paura a nessuno - scrive il Corriere della Sera - CR7 non segna da tre partite: i bianconeri non ne possono fare a meno nelle prossime gare e faranno fatica a lasciarlo andare via in caso di mancata Champions. Perché rescindere e risparmiare sui 60 milioni lordi di ingaggio dell'ultimo anno di stipendio non basta: a bilancio il portoghese ha un credito residuo di 29 milioni, quindi andrebbe venduto almeno a quella cifra per non generare minusvalenza.