Il Messaggero: "Inter, festa per lo scudetto (e nessuna precauzione)"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio nella parte centrale della prima pagina all'Inter con il titolo seguente: "Festa per lo scudetto (e nessuna precauzione)". Titolo ai nerazzurri, calca in piazza: interviene la polizia. E' proprio Conte, che aveva aperto l'epopea della Juventus, a interromperla. Dopo ben 11 l'Inter è tornata ad essere campione d'Italia.