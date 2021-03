Il Messaggero, Lazio-Torino: "Asl piemontese blocca per Covid i granata. Si gioca il 7/4?"

"Salta Lazio-Torino: la Asl piemontese blocca per Covid i granata. Forse si gioca il 7 aprile". Questo il titolo che Il Messaggero utilizza nel taglio alto della prima pagina odierna. Imbarazzo della Lega anche per il pressing di Parma e Cagliari che hanno giocato in emergenza per via dei diversi positivi. Lotito furioso: "Non rispettato il regolamento". Non si giocherà, possibile recupero il 7 aprile.