La Gazzetta dello Sport, per l'Inter ormai è il momento decisivo: "Scatto scudetto"

"Scatto scudetto". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica all'Inter. Nove vittorie di fila per Conte che allunga grazie a Lukaku e si pone a più otto sul Milan e a più dodici sulla Juventus. Il 20° gol di Romelu le permette di restare insuperabile grazie ad un'altra grande prova in difesa. Mercoledì c'è il Sassuolo. Bastoni ha fatto emergere tutto il suo valore tecnico individuale, quasi da centrocampista, assodando l'idea contiana della partecipazione di tutti al gioco. Inter, fortissimamente Inter. Lo spirito di sacrificio del gruppo è da titolo e, se scudetto sarà, non si potrà obiettare niente.