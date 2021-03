La Stampa: "CR7 abbatte il Cagliari, Lautaro piega il Toro"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Serie A nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "CR7 abbatte il Cagliari, Lautaro piega il Toro". Furia Ronaldo che con una tripletta in 45' stende i rossoblù. Il portoghese, graziato dall'arbitro all'inizio, replica così alle critiche. I nerazzurri, senza brillare, in vantaggio dal dischetto con Lukaku, ma poi raggiunti da Sanabria passano con un colpo di testa di Lautaro Martinez all'85'. Migliore partita della gestione Nicola per il Torino.