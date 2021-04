La Stampa: "L'uomo che non spreca i minuti. Sanabria, professione goleador"

vedi letture

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno al Torino con il titolo seguente: "L'uomo che non spreca i minuti. Sanabria, professione goleador". Doppietta del paraguaiano arrivato a gennaio e poi bloccato dal Covid: quarta rete in 5 presenze. Cairo: "Ho visto un Torino con le palle per usare un'espressione colorita: questo pari vale per l'autostima".