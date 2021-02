La Stampa: "La Juve va in finale e volano insulti fra Conte e Agnelli"

"La Juve va in finale e volano insulti fra Conte e Agnelli". Questo il titolo che La Stampa utilizza nel taglio alto della prima pagina nell'edizione odierna. Pari senza gol: la Juventus resiste agli assalti dell'Inter senza correre rischi e centra la ventesima finale di Coppa Italia. Già fuori in Europa, Conte fallisce un altro obiettivo. Insulti tra il presidente Agnelli e il suo ex allenatore. Per Pirlo missione compiuta.