La Stampa: "Sull'onda del successo ora vogliamo Euro '28 in Italia"

"Sull'onda del successo ora vogliamo Euro '28 in Italia". Questo il titolo de La Stampa nel taglio alto della prima pagina nell'edizione odierna. Gli effetti del trionfo di Wembley vanno oltre il campo: una candidatura a Euro2028 ora diventa un'ipotesi più credibile. Superiore ai 600 milioni di euro l'investimento complessivo per sette nuovi stadi: da Bologna a Cagliari passando per Firenze.