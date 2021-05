La Stampa: "Tribunale Champions, Pirlo si gioca tutto in 90' per restare alla Juve"

La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio alla Juventus con il titolo seguente: "Tribunale Champions, Pirlo si gioca tutto in 90' per restare in bianconero". Le azioni dell'allenatore in risalita dopo la conquista della Coppa Italia "Ho imparato tanto in questa prima stagione ed ora vorrei continuare".