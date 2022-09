Fiorentina, adesso servirebbero i leader. Corriere Fiorentino: “Ma la Viola non ne ha”

vedi letture

Il Corriere Fiorentino scrive che, quando le cose non vanno, a volte servono i leader. L’anno scorso lo erano Vlahovic e Torreira. Cambiare molto, perdendo alcuni dei pilastri del recentissimo passato, ha creato come un comprensibile momento di riassestamento. Certo, Biraghi è capitano vero e capace di farsi sentire, così come Bonaventura e Saponara sanno come e quando parlare. In campo però, certi riferimenti mancano.