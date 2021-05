Fiorentina, domani incontro con Ribery. QS-La Nazione: "Il mercato di Ringhio inizia dal francese"

Come riporta l'edizione odierna del QS-La Nazione, Gattuso aveva una missione molto importante da portare al termine quando ha affiancato FR7: portare a casa la maglia di Ribery, richiesta, richiestissima, dal figlio. Il rinnovo del francese sarà discusso e probabilmente formalizzato nelle prossime 24 ore, quando la Fiorentina e Ribery si vedranno con l’obiettivo di andare avanti insieme. E di sicuro la presenza di Gattuso rappresenta una chiave di lettura assolutamente positiva anche nella decisione di rinnovare di FR7. Poi, è chiaro, a prendersi la scena sarà il mercato. In particolare ci saranno da mettere a fuoco le posizioni di Dragowski (ha buone offerte per lasciare Firenze), ma anche di Biraghi (può partire) e soprattutto dei due centrali difensivi, Pezzella e Milenkovic. Nel reparto arretrato, la candidatura di Augello (Samp) torna una pista più che percorribile. Da Napoli, l’allenatore può riuscire a portare a Firenze uno dei ’suoi’ giocatori, ovvero Hysaj che ha il contratto in scadenza e, al momento, nei rientra nei programmi di rinnovo del club di De Laurentiis. Per il centrocampo l primo nome accostato alla maglia viola, qualche giorno fa, è stato quello di Sensi dell’Inter, giocatore che potrebbe lasciare Milano grazie a una trattativa basata su una cifra di non più di 15 milioni. L’operazione-Sensi sarebbe nata proprio nei giorni in cui i viola hanno iniziato a sondare la disponibilità di Gattuso ad accettare la scommessa di Firenze.