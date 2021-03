Fiorentina, QS-La Nazione: "Viaggio all'inferno e ritorno. Col Benevento è decisiva"

"Viaggio all'inferno e ritorno. Col Benevento è decisiva", titola stamane QS dopo la pirotecnica gara di ieri tra Fiorentina e Parma. All'ultimo istante questa volta è sfumata la sconfitta viola, un segnale in controtendenza dopo che nelle ultime partite per i viola era la vittoria a sfumare all'ultimo. Un punto che per la Fiorentina vale oro, almeno a livello psicologico, con i viola che un attimo prima dell'autogol di Iacoponi erano all'inferno. Parma in vantaggio al novantesimo, Iacoponi fa autorete al novantaquattresimo: viaggio all'inferno e ritorno per la Fiorentina. Ed ora il Benevento, un'altra settimana da dentro o fuori, con un'altra gara decisiva. E la panchina di Prandelli si è rinsaldata con quell'autorete...