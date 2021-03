Fiorentina, tornano i brividi. QS-La Nazione: "Ora Commisso deve decidere in fretta"

"Ora Commisso deve decidere in fretta", titola stamane La Nazione. Il presidente viola ha visto la partita in TV e imparato qualcosa di nuovo sul calcio italiano, ad esempio che può far sbadigliare anche a settemila chilometri di distanza. Almeno fino quando la Fiorentina non ha deciso di complicarsi la vita da sola e nel calcio succede che chi tira in porta può segnare e vincere la gara. ll terz'ultimo posto è tornato a sette punti e mercoledì arriva la Roma: il tempo stringe per qualsiasi decisione e guai a distrarsi perché la squadra deve ancora salvarsi.