Fonseca-Dzeko, è tregua. Corriere dello Sport: "Decisivo l'intervento di Tiago Pinto"

Retroscena del Corriere dello Sport sulla tregua Fonseca-Dzeko: "Decisivo l'intervento di Tiago Pinto". Il General manager incaricato dai Friedkin di riportare la serenità a Trigoria ha convocato l'allenatore e il centravanti bosniaco, dopo aver parlato con loro in maniera separata e li ha convinti a separare l'ascia di guerra in nome del buon senso e per il bene della Roma. Al tecnico è stato riconosciuto il diritto di ogni scelta tecnica, all'attaccante è stata comunicata una super-multa. La questione della fascia da capitano non è stata affrontata ma dovrebbe restare sul braccio di Pellegrini mentre sabato con la Juve dovrebbe essere affidata a Mancini vista la squalifica del numero 7. Nessuno dei due, Fonseca e Dzeko, crede di aver sbagliato ma a mercato chiuso a nessuno conviene arroccarsi sulle proprie posizioni e convinzioni. Lo stesso Fonseca dovrà gestire il giocatore con astuzia, nell'interesse reciproco, della Roma ma anche suo. I Friedkin, che hanno valutato Allegri e altri tecnici, stanno valutando in maniera positiva il suo lavoro e le sue quotazioni sono in rialzo. Lo stesso Dzeko, se vuole andar via e trovare una squadra di livello, a 35 anni e con lo stipendio importante che ha, deve avere interesse a mettersi in mostra perché, scrive il quotidiano, a fine anno andrà sicuramente via.