Futuro Ronaldo. La Gazzetta: "La chimica manca da tempo. La Juve attende offerte e decisioni"

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport scrive che ieri in conferenza stampa Cristiano Ronaldo ha contemplato apertamente la possibilità di lasciare la Juventus. Il triennio di CR7 a Torino è stato via via contaminato da insoddisfazione, difficoltà con gli allenatori e un contrasto di fondo tra il portoghese superstar e il portoghese parte di un gruppo. Serve un chimica che non si vede da tempo. La Juve aspetta offerte e decisioni.