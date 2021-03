Genoa, mancano i gol dei centrocampisti. Il Secolo XIX: "Solo Zajc e Badelj in rete"

vedi letture

Per fare il salto di qualità, secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX, il Genoa avrebbe bisogno di un maggiore apporto dei suoi giocatori in termini realizzativi. Le statistiche rivelano che a mancare sono soprattutto i gol dei centrocampisti: Ballardini ci ha lavorato, è riuscito a far sbloccare Zajc e Badelj, ma per ora non è riuscito ad andare oltre. Kevin Strootman, che ha già toccato quota dieci gare in rossoblù, è ancora a secco. All'appello mancano anche gli inserimenti di Cassata, dai quali scaturirono l'anno scorso un paio di giocate vincenti.