Genoa senza furore. Il Secolo XIX: "Tre partite per la scossa salvezza"

"Tre partite per la scossa salvezza", scrive Il Secolo XIX sul Genoa. Milan in trasferta, poi Benevento e Spezia in casa. Per il Grifone arriva la settimana decisiva, quella che in sette giorni può chiudere definitivamente i giochi salvezza e proiettare i rossoblu verso la prossima stagione in A. Per centrare l'obiettivo serve il Genoa spietato di un paio di mesi fa. Se la caratteristica migliore del Genoa di Ballardini è stata la solidità difensiva, va analizzato il cambiamento di trend: nelle ultime otto gare le reti incassate sono state ben 13, con appena 6 fatte. Serve ritrovare lo spirito delle prime gare, la cattiveria di quando si battagliava con l'acqua alla gola.