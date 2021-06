Gli occhi dell'Inter puntati su Audero. Il Secolo XIX: "La Samp si tutela e sonda Mirante"

L'Inter sta pensando ad Emil Audero che, dopo l'ultima stagione, ha ripreso quota e quotazioni. Come riporta Il Secolo XIX, anche l'Atalanta e la Lazio, in caso di cessioni di Gollini e Strakosha, lo stanno valutando, ma si era accennato anche il ruolo di vice-Szczesny. Su questa pista non ci sono però riscontri. Il portiere ha estimatori anche all'estero e il costo del cartellino è quindi di alta fascia con Ferrero che, per fare una plusvalenza di almeno 6 milioni, ne chiede 20. Intanto la Sampdoria si è tutelata individuando Antonio Mirante come profilo giusto per sostituirlo. Il portiere è svincolato, non avendogli la Roma proposto il rinnovo. In questa settimana qualche sondaggio preliminare c'è già stato.