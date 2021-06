Gosens, un treno a sinistra. Corr. Bergamo: "L'Atalanta lo valuta 40 mln, qualcuno li spenderà"

Il Corriere di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio a Robin Gosens. Il calendario degli Europei gli regala l'Inghilterra agli ottavi, ma la Germania, in caso di vittoria, avrebbe solo l'Olanda come vera avversaria tra lei e la finale. Il lavoro del giocatore dell'Atalanta sta pagando anche in una difesa a 4 e la valutazione è sempre altissima: si parte da 40 milioni di euro, ma se continua così difficilmente non ci sarà qualcuno pronto a versare quella cifra.