Corriere del Mezzogiorno: "Gattuso, peccato lasciare ora. I giocatori spingono per la riconferma"

L'eliminazione in Champions ha trasformato il Napoli, facendogli ritrovare il passo giusto e rilanciandolo nella volata Champions. Un peccato per Gattuso - sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno -, che sarà costretto ad abbandonare la creatura che ha modellato con tanta fatica. Il tecnico azzurro è stato abile a ricompattare lo spogliatoio e a far sentire tutti importanti, ragion per cui molti calciatori starebbero spingendo per la sua riconferma.