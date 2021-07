Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, blitz dell'agente di Insigne ma senza incontri"

vedi letture

"Napoli, blitz dell'agente di Insigne ma senza incontri", titola stamane il Corriere del Mezzogiorno. Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne, e il presidente Aurelio De Laurentiis erano nello stesso posto, divisi da qualche decina di metri quadri. Ma non si sono mai incrociati: DeLa si è dedicato esclusivamente alle nuove divise sportive. Insigne si unirà al gruppo il prossimo 5 agosto e poi ogni giorno sarà buono per il confronto con la società. Insigne e De Laurentiis proveranno a trovare un'intesa per proseguire insieme, sempre che sia la volontà di entrambi: Insigne vuole dare un valore più alto al suo eventuale nuovo contratto, mentre il club vuole ridurre il monte ingaggi.