Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, Gattuso vuole raddrizzare l'annata e inizia cacciando Mario Rui"

Il Corriere del Mezzogiorno scrive che Insigne ha chiesto alla squadra più concentrazione nei momenti decisivi, il capitano sta cercando di trascinare i compagni in campo e ha messo il suo zampino in quattro delle ultime sette reti. Gattuso vuole una squadra che non si deprima, che superi le difficoltà e lo fa anche con le maniere forti. Mario Rui non ha terminato l'allenamento col gruppo, il tecnico non ha gradito il suo atteggiamento sul campo. Durante la partitella a campo ridotto il terzino, escluso in tre gare consecutive, è parso nervoso: un girone fa lui e Ghoulam finirono in tribuna a Bologna proprio perché non avevano avuto la determinazione richiesta durante la rifinitura...