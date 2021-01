Corriere della Sera: "Follia Ibra. L'uomo in più diventa l'uomo in meno"

vedi letture

Il Corriere della Sera scrive che in rimonta è pure più bello: l'Inter all'ultimo respiro vince un derby agitato e vola in semifinale di Coppa Italia, il Milan perde la sua terza partita in un mese e stavolta l'uomo in più diventa l'uomo in meno. Ibra illude i Diavoli nel primo tempo col quarto gol nelle ultime tre sfide ai nerazzurri ma poi perde la testa provocando e insultando Lukaku e dopo tredici minuti della ripresa, con un cartellino giallo sulle spalle, si fa cacciare per un fallo da dietro su Kolarov. L'Inter vince con merito, costruisce tanto anche se sfonda solo in superiorità numerica: decide Eriksen per il quale è ancora attesa un'offerta sul mercato. Il migliore dei rossoneri è Tatarusanu. Pioli deve mettere da parte in fretta l'intermezzo di Coppa che, proprio per la follia di Ibra, sfugge a un giudizio compiuto.