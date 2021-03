Corriere della Sera in taglio alto: "La Juve soffre con la Lazio, poi sorride con tre gol"

Gran vittoria per la Juventus, che in rimonta batte la Lazio grazie alle reti di Rabiot e Morata (doppietta) per ribaltare il vantaggio iniziale di Correa. E' lo spagnolo ex Atletico Madrid a prendersi la copertina del Corriere della Sera, che in taglio alto dedica spazio anche al calcio: "La Juve soffre con la Lazio, poi sorride con tre gol".