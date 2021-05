Corriere della Sera: "Juve, quando Ronaldo votò contro Allegri (che lo farebbe partire)"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna fa il punto della situazione in casa Juventus. Allegri ha fiuto da grande tattico e sensibilità da piccolo chimico, ma due estati fa chiese ad Agnelli di far partire CR7 per ristabilire equilibrio in squadra. Cristiano Ronaldo nel momento dell'uscita con l'Ajax fece capire ad ampi gesti che la squadra aveva avuto paura e, in futuro, nell'ottobre 2019 pronunciò una frase a metà tra il complimento a Sarri e la frecciata ad Allegri: "Adesso abbiamo più fiducia". Per l'addio dell'asse portoghese servirebbero sui 25 milioni di euro altrimenti si annuncia una convivenza difficile.