Corriere della Sera: "Mancini si emoziona e punta a Wembley. Ma il ko di Sensi è un colpo basso"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna analizza la situazione in casa Italia. Oggi contro la Repubblica Ceca saranno fatte le prove per la Turchia con le staffette tra Berardi e Chiesa e quella tra Emerson Palmieri e Spinazzola che chiariranno le gerarchie, mentre Immobile sarà la punta dopo che il Covid ha penalizzato Belotti nel finale di stagione. Un colpo basso per Mancini è stato il ko di Sensi con il suo Europeo che è già finito. Al ct converrebbe perdere l'ultimo test, che giocherà con Bonucci e Chiellini, così come successo a Zoff nel 2000 e Prandelli nel 2012, ma lui non si pone limiti: "Sono emozionato dopo tre anni. Spero di arrivare sino a Wembley".