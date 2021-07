Corriere della Sera: "Sono convinti di vincere ma ci sono riusciti solo una volta 55 anni fa"

Gli inglesi pensano di dover vincere, noi crediamo di poter perdere ed è per questo che spesso facciamo meglio di loro. E' questo in sintesi il messaggio del Corriere della Sera oggi in edicola. Noi mescoliamo cautela, esperienza e scaramanzia, loro orgoglio, imprudenza e impazienza. L'Italia ha quattro finali all'Europeo, l'Inghilterra una, ma non è tutto. I Tre Leoni si ritrovano schiacciati da una poderosa illusione collettiva con la delusione che è tempestosa come l'entusiasmo. Gli Azzurri sono considerati un avversario forte e imprevedibile con la nostra fantasia che li spiazza dentro e fuori dal campo. Se la uniamo al metodo, alla precisione e allo spirito di gruppo diventiamo davvero forti. A Londra lo sanno e, per questo, ci temono.