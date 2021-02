Corriere dello Sport: "A 36 anni il volto della Juve che fa la Juve è quello di Chiellini"

Il Corriere dello Sport scrive c'è stata una partita che ha cambiato la stagione della Juventus, quella persa contro l'Inter a San Siro in campionato, così come un giocatore ha cambiato la squadra, ed è Giorgio Chiellini. Il capitano ritrovato ha preso in mano la squadra, le ha trasmesso attenzione massima, voglia di vincere, furia agonistica. A 36 anni è il volto della Juve che fa la Juve. Con lui in campo sono stati solo successi, con la porta inviolata rimasta tale, quattro 2-0 che si sono trasformati in un trofeo (la Supercoppa) e 9 punti. La squadra bianconera non può fare a meno di Chiellini, a maggior ragione in una stagione di rinnovamento e con poco tempo per assimilare i cambiamenti. E poi perché quando la palla è dei bianconeri lo sviluppo del gioco continua a partire dal basso puntando sul palleggio, ma quella è tutta un'altra storia.