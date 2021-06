Corriere dello Sport: "Agli ottavi ci tocca l'Austria nata in Bundesliga"

La vera Austria - si interroga l'edizione odierna del Corriere dello Sport - è quella che rischia contro la Macedonia o quella che domina l'Ucraina per novanta minuti? La Nazionale di Foda si è aggiudicata lo spareggio di ieri contro i ragazzi di Sheva, guadagnandosi il pass per gli ottavi, nei quali troverà l'Italia. Una squadra temibile - evidenzia il quotidiano - ma con un difetto non del tutto irrilevante, vale a dire una scarsa precisione nelle conclusioni. L'Austria, imbottita di giocatori della Bundesliga, si è mostrata camaleontica nell'impostazione tattica, cambiando assetto per più volte nel corso della gara: guai, dunque, a sottovalutarla.