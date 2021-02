Corriere dello Sport: "Conte non sbaglia una mossa, le colpe di Pioli sono evidenti"

Il Corriere dello Sport evidenzia l'equilibrio, la solidità e la determinazione dell'Inter. I contiani - si legge - sono i favoriti per lo scudetto: in difesa hanno subito un solo gol nelle ultime sei gare e il loro attacco è il migliore in A con 57 reti. La coppia delle meraviglie Lukaku-Lautaro ha timbrato il cartellino 30 volte, solo Lewandowski e Muller, nel Bayern Monaco, hanno fatto meglio. Il Milan invece pare alle corde, regala un tempo ai nerazzurri e si ridimensiona, visto che nel 2021 ha già perso quattro volte in campionato, una in Coppa Italia. Un super Handanovic toglie al Diavolo ogni speranza a inizio ripresa.