Corriere dello Sport: "Conte potrebbe lasciare l'Inter da eroe seguendo le orme di Mourinho"

vedi letture

Continuano a susseguirsi le voci sul futuro di Antonio Conte. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina evidenzia come il tecnico voglia arrivare preparato all'incontro con Zhang: restare in nerazzurro permetterebbe a Conte di lavorare con un gruppo con il quale si è creato un feeling speciale. L'allenatore ha un contratto ancora valido e non ha ricevuto altre vere proposte, anche se dovesse perdere qualche pezzo gli resterebbe in mano una creatura, ma potrebbe ritrovarsi a dover fare il collante dell'ambiente e dovrà essere il presidente a fargli capire che la prossima stagione avrà meno intoppi della precedente. Sulle sue spalle finirebbe tutto il peso delle aspettative, mentre se Conte dovesse lasciare da assoluto vincitore, da eroe o quasi, imiterebbe l'uscita di scena di José Mourinho.