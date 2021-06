Corriere dello Sport: "Cristiano Ronaldo perde lo scettro e il suo futuro è un'incognita"

vedi letture

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna analizza il futuro di Cristiano Ronaldo. CR7 saluta abdicando dal trono nel quale era la salito nel 2016, senza ulteriore gloria dopo i record della fase a gironi e perde ancora con Lukaku dopo lo smacco dello scudetto. Il portoghese scuote la testa, sbatte a terra la fascia da capitano, ma il bomber belga gli si avvicina: i due si abbracciano e si parlano per qualche secondo, ma non è il momento dei sorrisi per lo juventino. Adesso ripartirà il tormentone: resterà in bianconero?