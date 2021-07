Corriere dello Sport: "Furia Mourinho contro la Triestina: Zaniolo non si tocca"

vedi letture

Secondo il Corriere dello Sport, José Mourinho è apparso contrariato in occasione della gara con la Triestina per il comportamento di Nicolò Zaniolo, innervosito dalla marcatura dell'uruguaiano Walter Lopez. Ma in privato ha affrontato a brutto muso gli avversari, chiedendo rispetto per un ragazzo che tanto ha sofferto a causa degli infortuni e rappresenta un patrimonio del calcio italiano. Zaniolo, che era presente al chiarimento, ha gradito l'intervento del suo caposquadra, sempre più un punto di riferimento per lo spogliatoio della Roma. A fine partita l'uruguaiano ha minimizzato l'episodio, ma per Mourinho la questione meritava un approfondimento.

Zaniolo sta attraversando un periodo particolare, non soltanto per la delicata vicenda personale ma anche per il nuovo approccio al calcio giocato. Mou non è stato contento della scena a cui dalla panchina ha assistito. Al ragazzo ha parlato, spiegandogli che è sempre sbagliato accettare le provocazioni e reagire d'istinto, ma gli ha anche assicurato di essere pronto a gestire in prima persona la situazione. Tu pensa a giocare, al resto mi dedico io. Questo il senso del discorso che conferma una stima già manifestata a un mese dal primo incontro a Trigoria via telefono.