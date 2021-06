Corriere dello Sport: "Germania, schiaffo a CR7. Un italiano ferma la Francia"

Il girone di ferro di Euro2020, il Gruppo F, è sceso in campo per intero per la seconda giornata, ha regalato spettacolo, emozioni e risultati sorprendenti. Il Corriere dello Sport dedica spazio a centro prima pagina a quanto andato in scena ieri: "Germania, schiaffo a CR7. Un italiano ferma la Francia", con riferimento al c.t. dell'Ungheria Marco Rossi, capace di fare 1-1 con i campioni del mondo in carica.