Corriere dello Sport: "I virologi tacciano per non regalare l'Europeo a Erdogan"

Il Corriere dello Sport sottolinea come sia scientificamente incontestabile che a sostenere la difficoltà di parlare di riaperture siano virologi e medici, così come è legittimo che lo ripetano al governo. Ma è inopportuno e scorretto - si legge - che lo vadano a ripetere in tv come se avessero loro la responsabilità di decidere. Tacciano e la smettano di esibirsi rispondendo a domande politiche, la scienza deve ancorare le proprie decisioni alla evidenza clinica, la politica deve essere in grado di programmare il futuro. Occorre progettare la ripartenza del Paese, dando date certe che consentano alle imprese di investire. Il calcio, come il turismo, non si accendono e spengono come fuochi d'artificio, ma vivono di programmazione e organizzazione: sarebbe paradossale che Italia-Turchia ce la sfilasse di mano proprio Erdogan - conclude il quotidiano - con la maldestra complicità dei nostri incontrollabili virologi.