Corriere dello Sport: "Il Conte vincente piace anche al Tottenham. Priorità all'Inter ma..."

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza la situazione relativa ad Antonio Conte. Non c'è ancora una vera proposta sul tavolo, ma il tecnico leccese è stato contattato dal Tottenham ed ha tenuto la porta aperta valutando la rosa attuale e le eventuali chance di rafforzarla. La precedenza, ha voluto precisare, va all'Inter e aspetterà il confronto con Zhang per capire, ma le parti si aggiorneranno quando il quadro sarà più chiaro con gli inglesi che sonderanno anche altri candidati tra cui Sarri e Gasperini. La sua priorità sono i nerazzurri, ma si sa che Conte ama le sfide difficili e non c'è niente di più complicato di riportare al successo un club il cui ultimo trofeo è una Coppa di Lega nel 2008 e l'ultima Premier League vinta risale al 1961. Il pallone è tra i piedi di Steven Zhang.