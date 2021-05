Corriere dello Sport: "Inter, Conte può dire addio. Con lui lascerebbero anche Marotta e tanti big"

"Inter, Conte può dire addio. Con lui lascerebbero anche Marotta e tanti big", scrive oggi il Corriere dello Sport. Un discorso di una decina di minuti, al termine dell'allenamento, per chiedere un taglio di due mensilità: così ha parlato Steven Zhang. Circa il 16.5% dell'ingaggio totale: i toni non erano quelli di un diktat, anche perché la società non ha armi per imporre una decurtazione. Zhang ha parlato con educazione, ma i suoi toni non hanno fatto breccia nello spogliatoio, che crede di aver già dato una mano rinviando le mensilità di novembre e dicembre. Non era presente Conte, già al corrente del discorso. Una defezione polemica? Può essere. Un faccia a faccia tra tecnico e presidente ci sarà la settimana prossima, dopo la Juventus. Ma ora la permanenza di Conte non è così certa. La posizione dello spogliatoio è chiara, difficile che qualcuno sposi il piano di austerity della società, più probabile che si accetti di spostare due mensilità alla prossima stagione, quando saranno pagati anche i premi scudetto. Ma il problema Conte rimane: se andrà via ci sarà un piano di ridimensionamento, con Marotta e Ausilio i primi a lasciare e seguiti poi da qualche big.