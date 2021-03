Corriere dello Sport: "Inter, la positività di Handanovic fa tremare mezza squadra"

vedi letture

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio ai nerazzurri con questo titolo: "Inter, la positività di Handanovic fa tremare mezza squadra". Stamani si avranno le risposte anche per il resto della truppa, ma è chiaro che adesso suoni l'allarme alla Pinetina per il viaggio di domenica scorsa a bordo del pullman dove c'era D'Ambrosio che ha avuto domenica mattina i primi sintomi. Da De Vrij ad Hakimi, da Barella ad Eriksen, passando per Perisic, fino ad arrivare alla coppia Lautaro-Lukaku che ancora non ha avuto il Covid. Tutto ciò potrebbe influenzare la corsa scudetto, ma perlomeno, se tutto va nella norma, Handanovic dovrebbe saltare solamente la partita prima della sosta e tornare già con il Bologna.