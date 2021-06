Corriere dello Sport, Inzaghi scrive ai tifosi della Lazio: "Non vi dimenticherò"

"Non vi dimenticherò". Queste le parole nella lettera di Simone Inzaghi ai tifosi della Lazio sul Corriere dello Sport. Il tecnico spiega come per lui 22 anni rappresentino metà della vita e che mai avrebbe immaginato di trascorrere così tanto tempo in un posto che è diventato casa sua. Lasciare i biancocelesti è stata una delle scelte più difficili della sua carriera nella quale ha vinto ed ha perso, ma non dimentica nessuno dei due momenti. Inzaghi è concentrato sull'Inter, ma ringrazia il club per quello che è diventato e per aver potuto allenare la squadra del suo cuore e ci teneva a far sapere che gli mancheranno tutti: dai giocatori, ai tifosi, ai compagni e amici... Li considera parte della sua famiglia. La prima cosa che guarderà sarà il giorno del ritorno all'Olimpico ed andrà a ringraziare tutti sotto la Nord, fischi o applausi che siano. Poi i ringraziamenti di rito dove coinvolge tutti coloro che vivono Formello e l'in bocca al lupo al nuovo tecnico Maurizio Sarri.