Corriere dello Sport: "Italia lunga. Da Locatelli a Pessina, tutti pronti per il gran finale"

Come scrive il Corriere dello Sport, si è parlato molto nella prima parte dell'Europeo di Locatelli e Pessina, esplosi al punto da far ipotizzare cambi di gerarchie in mezzo al campo, fatto salvo Jorginho. Mancini ha invece seguito la sua visione, arrivando poi a utilizzare in ogni partita fin qui disputata un giocatore assai meno ricordato dei due compagni in rampa di lancio, Bryan Cristante. Per lui 60 minuti giocati, sommando le 5 apparizioni, sostituendo altrettanti azzurri: Locatelli, Barella, Jorginho, Insigne e Verratti. Un elemento che sostanzia il modo di operare del ct.