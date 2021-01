Corriere dello Sport: "Milan, per Simakan ballano 3 milioni. Accordo per Koné"

vedi letture

Il Milan è costretto ad accelerare sul mercato per tamponare l'emergenza a centrocampo. Nelle prossime ore, assicura il Corriere dello Sport, sono previsti nuovi contatti con il Tolosa per provare a sbloccare la trattativa per Koné: "La richiesta economica del Tolosa - si legge - resta di oltre 10 milioni di euro mentre Maldini e Massara hanno messo sul piatto 5-6 milioni ma la cifra potrebbe lievitare con l'aggiunta di bonus. Inoltre Koné ha già raggiunto un accordo con il Milan". Passi avanti anche sul fronte Simakan: la forbice tra domanda e offerta è scesa a tre milioni, e anche in questo caso i bonus potrebbero favorire la buona riuscita dell'affare. I rossoneri sarebbero disposti a spingersi fino a quindici milioni per strapparlo allo Strasburgo. Restano invece in uscita sia Duarte che Musacchio.