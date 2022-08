Corriere dello Sport: "Nessuna crepa tra Juventus e Depay: ora è tutto nelle mani del Barça"

vedi letture

"Nessuna crepa tra Juventus e Depay: ora è tutto nelle mani del Barça", titola stamane il Corriere dello Sport. Depay è vicino, vicinissimo a vestirsi di bianconero. Distante appena un paio di milioni, quelli che ballano nell'accordo tra Depay e il Barcellona per ottenere la risoluzione di contratto. La distanza è quella ormai da qualche giorno, il club blaugrana ha fretta di arrivare a una conclusione perché è costretto a fare spazio. Ma quei 2/3 milioni ballano ancora, con i blaugrana che hanno anche fatto un tentativo con la Juve provando a ottenere dalla società bianconera un conguaglio di questa portata per sbloccare la situazione, tentativo almeno per il momento respinto al mittente. Ma resta questione di tempo, perché la storia tra Depay e il Barcellona è finita, non può proseguire.