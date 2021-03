Corriere dello Sport: "Prandelli saluta la Fiorentina ma non Firenze. Tornerà a vivere in città"

vedi letture

Il Corriere dello Sport scrive che la medicina immediata di Cesare Prandelli è la sua famiglia. Il tecnico ieri mattina è passato per l'ultima volta al centro sportivo della Fiorentina e poi si è messo in macchina per andare nella sua Orzinuovi per ritrovare mamma, figli, nipoti, amici stretti e d'infanzia. Rimangono le dimissioni e il grande affetto che i tifosi viola gli stanno rivolgendo: il rapporto fra la città e l'allenatore dopo questo finale così imprevedibile a livello umano appare, se possibile, ancora più forte. Adesso l'allenatore starà per un periodo in Lombardia ma poi tornerà e si ritufferà nella sua Firenze pronto ad accoglierlo nel centro storico o fra gli ulivi.