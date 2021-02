Corriere dello Sport: "Roma, Dzeko titolare ma senza fascia. Il capitano sarà Cristante"

"Roma, Dzeko titolare ma senza fascia. Il capitano sarà Cristante". Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica questo titolo ai giallorossi. Il bosniaco, se davvero è tutto risolto come assicurato da Fonseca, dovrà risalire la corrente in un incontro occasionale senza certezza sul futuro. L'Europa League alla Roma interessa tantissimo per il presigio più che per le finanze, ma il nodo della fascia da capitano rimane solido: in molti non hanno capito perché sia stata tolta a Dzeko. Stasera il capitano sarà Cristante.