Corriere dello Sport: "Roma-Fonseca, patto per Danzica. Poi Friedkin punta al cambio"

Sul Corriere dello Sport viene fatto il punto sul futuro di Paulo Fonseca. Il quotidiano scrive che l'allenatore portoghese ha compiuto una vera e propria impresa arrivando in semifinale di Europa League e Tiago Pinto, suo connazionale, lo ritiene il tecnico giusto per dare continuità tecnica alla squadra. Allo stesso tempo Pinto sa bene che i Friedkin vogliono provare a vincere in due, tre anni e che la decisione sull'allenatore spetta a loro. Tutti però concordano su un punto: priorità allo sprint per la coppa. Pinto e Fonseca si vedranno e parleranno, anche pubblicamente, eventualmente dopo la finale. Nel frattempo la Roma valuta altre soluzioni.