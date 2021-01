Corriere dello Sport: "Sanchez, Vidal e Kolarov, tre big in negativo. A Firenze per il riscatto"

Nella scelta di puntare su profili rodati come Vidal e Kolarov della scorsa estate c'era l'idea in casa Inter di allestire un "instant team", per provare a vincere subito. Ma proprio gli elementi più 'esperti' della rosa, fa notare il Corriere dello Sport, sono quelli che finora stanno facendo più fatica. "Ovvio, dunque - si legge -, che l'Inter non possa permettersi di lasciare per strada un'altra possibilità di vincere. Insomma, contro la Fiorentina è obbligatorio avanzare ai quarti di Coppa Italia".

Qualcuno di quegli "esperti" avrà la chance di dare una risposta, quest'oggi. È il caso di Sanchez, ad esempio: "Il suo apporto alla causa continua ad essere ridotto - scrive il quotidiano -. Al di là dei vari acciacchi che continuano a condizionarlo, quegli unici 2 gol segnati in campionato sono davvero un bottino troppo misero. È vero che è la punta di scorta della rosa, ma resta comunque nella fascia più alta degli ingaggi con i suoi 7 milioni a stagione. Contro la Viola si rivedrà titolare Kolarov, al pari di Perisic, uno che quando entra in corsa "dovrebbe avere un atteggiamento diverso".