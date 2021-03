Corriere dello Sport: "Senza Europa CR7 costa troppo alla Juve. L'addio non è da escludere"

Il Corriere dello Sport scrive che Cristiano Ronaldo è stato l'assente ingiustificato nella notte del secondo choc consecutivo in Europa in sette mese. La qualità della Juventus si è impoverita progressivamente negli ultimi anni - si legge - e il riflesso si è avuto in ambito internazionale, l'innesto di CR7 aveva il chiaro obiettivo di vincere la coppa che manca ormai da un quarto di secolo, ma non ha portato l'effetto sperato. Il portoghese pesa per circa 86 milioni all'anno sul bilancio tra stipendio (31 mln netti) e ammortamenti. Sarà ancora sostenibile? Il Porto può diventare il punto di non ritorno, PSG, Manchester United, USA, Dubai o Qatar oltre alla Juve: chi può permettersi Ronaldo?