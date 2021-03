Corriere dello Sport: "Theo, scivolata social e rischio stangata. Per Rebic due o tre turni di stop"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Theo, scivolata social e rischio stangata. Per Rebic due o tre tuni di stop". Il francese incrocia le dita dopo un uso improprio di Instagram, mentre il croato va incontro alla mano pesante del Giudice Sportivo che si esprimerà oggi sull'espulsione diretta. Hernandez ha condiviso alcune emoticon in segno di disprezzo di Pasqua, ma si è anche pentito subito dopo pochi minuti e questo potrebbe portare all'indulgenza. Il tutto è avvenuto a freddo, non con l'adrenalina da smaltire e quindi il dubbio resta.