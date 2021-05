Corriere dello Sport titola: "Il miracolo Italiano, Spezia salvo"

vedi letture

Grazie al successo netto contro il Torino, lo Spezia ha conquistata l'aritmetica certezza della permanenza in Serie A. La salvezza è in tasca e gran parte del merito va a Vincenzo Italiano, come sottolinea anche il Corriere dello Sport in prima pagina: "Il miracolo Italiano: Spezia salvo".